В Запорожье закончились деньги на мосты - Россия останавливает поставки

Курганский завод мостовых металлоконструкций (Россия) останавливает поставки металлоконструкций, необходимых для строительства мостов через Днепр в Запорожье, из-за отсутствия средств у заказчика.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Запорожской мэрии со ссылкой на начальника Управления капитального строительства (УКС) горисполкома Ивана СУХОМЛИНА, 7 июня "на строительстве новых запорожских мостов начался монтаж элементов балки жесткости - основы под плиту проезжей части: металлическую конструкцию весом 24,5 тонны установили на высоте 30 метров и это были последние запасы металлоконструкций".

"В данный момент Курганский завод останавливает поставку металлоконструкций для Запорожья. У запорожцев пока нет средств на оформление новых заказов", - сообщили в пресс-службе, отметив, что руководство города надеется, что в ближайшее время Кабинет министров выделит средства, необходимые для продолжения строительства мостов.

Как сообщал УНИАН, при формировании Госбюжета-2010 г. Запорожье для продолжения строительства мостовых переходов через Днепр просило включить в бюджет 1 млрд. 400 млн. грн. отдельной строкой, однако не было внесено средств вообще: Запорожью пообещали выделить средства из Стабилизационного фонда, в котором в 2010 г. на все гособъекты предусмотрено 1 млрд. 200 млн. грн.

4 июня т.г. во время визита в Запорожье первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ пообещал выделить на строительство мостов через Днепр в Запорожье средства в объеме, достаточном для завершения их строительства в 2012 г. "В течение текущего года на строительство мостов через Днепр в Запорожье будет выделено порядка 500 млн. грн., а со следующего года выйдем на 1,5 млрд. с тем, что бы до 2012 г. включительно завершить строительство", - заявил А. КЛЮЕВ.

Справка УНИАН. Проект строительства в Запорожье автотранспортного мостового перехода, призванного решить проблему связи правобережного Запорожья, где проживает более 300 тысяч запорожцев, с левобережной частью - местом расположения большинства промпредприятий и запорожских производственных комплексов, был утвержден Госкомитетом строительства и архитектуры в 2002 г. Согласно проекту, возведение мостов через Днепр и старый Днепр, а также строительство новых транспортных развязок и эстакадных подходов к мосту планировалось осуществить в течение 8 лет. Но впоследствии руководство УКСа Запорожского горисполкома заявило, что строители новых мостовых переходов в Запорожье отстают от графика более чем на 2 года. По данным Запорожской мэрии, в результате несоответствующего финансирования, растянувшего сроки строительства и роста цен на протяжении времени стройки, сметная стоимость возведения в Запорожье новых мостовых переходов увеличилась с 1,9 миллиарда грн. (первоначальная смета) до 4,913 млрд. грн. (по состоянию на 01.01.09г.)