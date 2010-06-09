Семья отравилась домашней тушенкой

В Полтаве семья из 4 человек отравилась домашними мясными консервами.

Об этом журналистам сообщила главный внештатный инфекционист областного управления охраны здоровья, главный врач Полтавской областной клинической инфекционной больницы Лидия ВОЙТЕНКО.

По ее словам, сразу четыре человека оказались в больнице с диагнозом «ботулизм».

«Все они — члены одной семьи. Отравились люди домашней тушенкой. Очевидно, тушеная утка была приготовлена с нарушениями технологии», - сообщила Л.ВОЙТЕНКО.

Она добавила, что когда хозяйка открыла тушенку, муж поел мяса прямо из банки. Именно ему впоследствии пришлось хуже всех: мужчина попал в реанимацию.

Его жена и две дочери - 14 и 19 лет - в среднем и легком состоянии (они ели тушенку, сваренную в супе) тоже госпитализированы.