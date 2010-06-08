Янукович: мы, украинцы, гордимся Иваном Кожедубом

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил соотечественников и жителей Сумской области по случаю 90-летиия со дня рождения трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Сумской облгосадминистрации.

В частности, Президент отметил, что сегодня Украина «чествовала светлую память, подвиги выдающегося сына украинского народа, легендарного воздушного аса Великой Отечественной войны».

«Благодаря таланту и настойчивости, стойкости и мужеству жизненный путь Ивана Кожедуба был похож на стремительный всплеск – от инструктора Чугуевской авиационной школы до высокопоставленного должностного лица Министерства обороны СССР, от лейтенанта до Маршала авиации. Нынешнему молодому поколению даже тяжело осознать величие этого человека, а именно тот факт, что первое звание Героя Советского Союза он получил в 23 года, освобождая от врага небо над Кривым Рогом и Кировоградской областью. Третьей Звездой Героя легендарный летчик был награжден в 25-летнем возрасте, завершив свой последний бой в небе над Берлином», – говорится в поздравлении.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что «мы, украинцы, гордимся тем, что Иван Кожедуб является одной из трех славных личностей, которые в годы Великой Отечественной войны за ратные подвиги были трижды удостоены высокого звания Героя».

«Убежден, жизнь и деятельность таких людей, как Иван Кожедуб, является настоящим примером безграничной любви к родной земле, высокого самопожертвования и отваги во имя Отечества. Будем же достойны его памяти, его вклада в Великую Победу», – призвал Президент Украины.