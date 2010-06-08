Студент юрфака специализировался на грабежах

В Нежине Черниговской области на семью предпринимателя было совершено разбойное нападение.

Как сообщили УНИАН в отделе общественных связей УМВД в области, разбойное нападение на дом нежинского частного предпринимателя совершили двое неизвестных мужчин, которые ворвались в помещение с пистолетами и в масках. Бизнесмен стал защищать семью. Выбив оружие из рук одного из нападавших, он сорвал с него маску и забрал пистолет, но другой сделал в него четыре выстрела, нанеся три огнестрельных непроникающих ранения грудной клетки.

Несмотря на ранение, мужчина смог догнать одного из нападавших.

Когда же на место происшествия прибыли правоохранители, они задержали злоумышленника. Им окажись 23-летний студент-заочник юридического факультета одного из столичных учебных заведений. Он уже имел судимость по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть пострадавшего) и ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой).

На улице, метров в трехстах от дома предпринимателя милиционеры обнаружили автомобиль злоумышленников, а в салоне – обрезок металлической трубы и еще одну маску – вязаную шапку с прорезами для глаз.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 187 УК Украины (разбой).

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность второго злоумышленника, а уже через два дня его задержали на территории Киевской области. 25-летний мужчина также был ранее судим за аналогичные преступления, как и его напарник. На сегодняшний день доказана причастность этого криминального дуэта к двум разбойным нападениям, совершенных в городе Нежине.

Оба злоумышленника помещены в изолятор временного содержания Нежинского горотдела. Расследование продолжается.

Задержанных проверяют на причастность к совершению других преступлений на территории Черниговской области.