Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,93 грн./долл., продают – по 7,95 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 7 июня, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,89-7,94 грн./долл., по продаже – в пределах 7,95-7,97 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках незначительно повысился со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,38/9,60 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,20-9,47 грн./евро, по продаже – в пределах 9,50-9,84 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 7 июня понизился на 0,7% и сегодня составляет 0,2422 грн./рубль, продажи – на 0,6% - до 0,2528 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2330-0,2490 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2500-0,2580 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,93 грн./долл., продажи – 7,95 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,89-7,94 грн./долл., по продаже – в пределах 7,95-7,97 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева не изменился со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,39- 9,56 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,20-9,47 грн./евро, по продаже – в пределах 9,50-9,70 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы понизился на 0,6% по сравнению с 7 июня и сегодня составляет 0,2440 грн./рубль, продажи – на 0,8% - до 0,2531 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2330-0,2490 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2500-0,2570 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,89/7,97 грн., евро – 9,30/9,60 грн., рубль – 0,2050/0,2580 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,915/7,955 грн., евро – 9,25/9,65 грн., рубль – 0,2440/0,2570 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,91/7,955 грн., евро – 9,35/9,60 грн., рубль – 0,2470/0,2540 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 8 июня, составляет: гривни к доллару США – 7,921, к евро – 9,472724, к российскому рублю – 0,25925.