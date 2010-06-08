В Тризуб на Говерле ударила молния?

На Прикарпатье изучают причины повреждения на Говерле скульптурной композиции «Тризуб».

Как сообщили УНИАН в Ивано-Франковской облгосадминистрации, по получении информации о разрушении одной части «Тризуба» соответствующим службам было поручено изучить причины повреждения. В облгосадминистрации не исключают, что это могло произойти в результате влияния природных факторов (попадание молнии, перепад температур и пр.), поскольку отломанный кусок Тризуба лежит возле самой композиции. Однако в ОГА также намерены проверить версию о совершении акта вандализма.

Как сообщили УНИАН в Центре связей с общественностью Управления МВД Украины в Ивано-Франковской области, с целью выяснения фактических обстоятельств и причин повреждения композиции на место происшествия сегодня утром будет направлена следственно-оперативная группа милиции вместе со специалистами, которые в свое время изготовляли и устанавливали на Говерле скульптурную композицию «Тризуб». По их мнению, сказать, был ли это факт преднамеренного повреждения, или композиция разрушилась в результате влияния природных факторов и условий, можно будет после тщательного осмотра места установки скульптурной композиции.

Как сообщал УНИАН, в июле 2008 года по случаю 18-й годовщины провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вместе с делегациями со всех областей нашего государства осуществил восхождение на Говерлу и открыл скульптурную композицию «Тризуб». Глава государства вместе с главами областных госадминистраций на вершине заложил капсулу с землей, привезенную из разных регионов Украины. Также в тот день на Говерле был поднят Государственный флаг. Установленные на Говерле украинские символы (герб и Государственный флаг) получили статус памятника государственного значения.

В октябре 2007 года представители Евроазиатского союза молодежи повредили установленные на Говерле символы Украинского государства: спилили элементы конструкции малого герба Украины и нанесли краской на памятный знак Конституции Украины эмблему организации, к которой они принадлежат.