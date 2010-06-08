Зачем Украине 60 тысяч налоговиков?
Аргументы Сергея Соболева
Глава оппозиционного правительства Украины Сергей СОБОЛЕВ (БЮТ) считает необходимым провести серьезное сокращение сотрудников налоговых органов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.
«Штат инспекторов налоговой создан с целью вытряхивать последнее из мелкого и среднего бизнеса, мордуя их постоянными проверками, вместо того чтобы наладить системную работу с бизнесом. Сегодняшний штат раздут и не выполняет своих прямых функций», - отметил С.СОБОЛЕВ.
Он также подчеркнул, что на сегодняшний день из 60 тыс. сотрудников налоговой администрации лишь 5% заняты ведением крупных предприятий, обеспечивающих 95% прямых налоговых поступлений, остальные занимаются предприятиями малого и среднего бизнеса.