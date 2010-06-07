Госкомстат зафиксировал в мае дефляцию

В Украине в мае 2010 года, по сравнению с апрелем, дефляция составила 0,6%, с начала года инфляция составила 3,7%.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики.

Согласно сообщению, инфляция в мае 2010 года против мая 2009 года составила 8,5%, в январе-мае 2010 года против показателя аналогичного периода 2010 года – 10,3%.

Справка УНИАН. В Украине инфляция в декабре 2009 г. по отношению к ноябрю составила 0,9%, с начала года (к декабрю 2008 года) – 12,3%. В январе–декабре 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года инфляция составила 15,9%.

Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).