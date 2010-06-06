Милиция разоблачила фальшивомонетчиков

В Николаевской области сотрудники Управления государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями совместно с работниками Баштанского районного отдела внутренних дел разоблачили преступную группу, которая на протяжении нескольких месяцев 2010 года занималась изготовлением поддельных денежных знаков и их сбытом на территории области.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила сотрудница отдела по связям с общественностью Управления МВД Украины в Николаевской области Марина ХЕРОВИМЧУК.

По ее словам, во время досудебного следствия был установлен ряд фактов сбыта поддельных купюр номиналом 50 грн. Фальшивками злоумышленники рассчитывались, покупая товары повседневного спроса по всей области.

Правоохранители установили, что производством фальшивых купюр занимались жители Николаева, причем делали это кустарным способом. Изъятые банкноты были изготовлены с помощью цветной копировально-множительной техники.

При проведении санкционированных обысков по месту проживания правонарушителей была обнаружена оргтехника, компьютерное оборудование и другие спецсредства печати, а также листы формата А-4 с напечатанными на них изображениями купюр номиналом 50, 100 и 200 грн. Здесь же находились уже изготовленные купюры по 50, 100 и 200 грн. на общую сумму более 20 тыс. грн.

В настоящее время организатор преступной группы арестован. Устанавливаются другие факты сбыта поддельных денег, а также лица, причастные к совершению этого преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 199 Уголовного кодекса Украины (изготовление, хранение, приобретение, перевозка или сбыт поддельных денег).