В Крыму в канале утонул подросток
15:55, 06 июня 2010Общество
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16-летний парень купался с друзьями
В Северо-Крымском канале утонул мальчик-подросток.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, несчастный случай произошел в непредназначенном для купания месте 5 июня в Джанкойском районе.
16-летний парень купался вместе с друзьями.
«Подросток начал тонуть, после чего его никто не видел», - говорится в пресс-релизе.
Водолазы МЧС нашли тело мальчика на глубине пяти метров.
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