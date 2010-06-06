В Крыму в канале утонул подросток

В Северо-Крымском канале утонул мальчик-подросток.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, несчастный случай произошел в непредназначенном для купания месте 5 июня в Джанкойском районе.

16-летний парень купался вместе с друзьями.

«Подросток начал тонуть, после чего его никто не видел», - говорится в пресс-релизе.

Водолазы МЧС нашли тело мальчика на глубине пяти метров.