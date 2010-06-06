В Крыму в канале утонул подросток

15:55, 06 июня 2010
Общество
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16-летний парень купался с друзьями

В Северо-Крымском канале утонул мальчик-подросток.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, несчастный случай произошел в непредназначенном для купания месте 5 июня в Джанкойском районе.

16-летний парень купался вместе с друзьями.

«Подросток начал тонуть, после чего его никто не видел», - говорится в пресс-релизе.

Водолазы МЧС нашли тело мальчика на глубине пяти метров.

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