На турнире телохранителей победил киевский «Титан»

На ІІ открытом турнире Киевской ассоциации бодигардов «Телохранитель-2010» победила киевская команда спецподразделения «Титан» Государственной службы охраны при МВД Украины

Как передает корреспондент УНИАН, второе место заняла команда Федерации телохранителей Украины и третье - команда донецкого «Титана».

Соревнования проходили в течение двух дней, 5-6 июня, сначала в спортивно-стрелковом комплексе «Снайпер», а затем сегодня на Крещатике.

В день открытия 12 команд телохранителей, представляющие государственные и частные структуры Украины, России и Беларуси, соревновались в номинации «Организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности охраняемого лица, в различных условиях».

Сегодня в Киеве на Крещатике прошло показательное выступление команд по контраварийному вождению автомобилей, пешему и автомобильному сопровождению VIP-персон.

Начальник Управления государственной охраны Украины Игорь КАЛИНИН подчеркнул, что этот турнир, прежде всего, является обучающим для телохранителей, которые работают как в государственной, так и в частной охране.

По его словам, такие турниры уже стали доброй традицией и в рамках СНГ проводятся уже более 10 лет. И.КАЛИНИН отметил, что существует два формата проведения международных турниров бодигартов. Первый - чисто спортивный, а второй непосредственно турнир, связанный с деятельностью телохранителей.