В Киеве начинается турнир “Телохранитель-2010”

5-6 июня в Киеве состоится ІІ открытый турнир Киевской ассоциации бодигардов «Телохранитель-2010».

Как сообщили УНИАН организаторы турнира, соревнования стартуют в спортивно-стрелковом комплексе «Снайпер».

В день открытия 12 команд телохранителей, что будут представлять государственные и частные структуры Украины, России и Беларуси, будут соревноваться в номинации «Организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности лица, которое находится под охраной, в различных условиях».

Наблюдатели из Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Франции и квалифицированные судьи международной категории из России и Украины будут определять победителей в борьбе телохранителей.

6 июня в Киеве на Крещатике в 12.00 пройдет показательное выступление команд по контраварийному вождению автомобилей, пешему и автомобильному сопровождению VIP-персон.

Организаторы приглашают всех киевлян и гостей столицы на открытый турнир телохранителей.