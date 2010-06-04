Харьков посетит заместитель госсекретаря США

Во вторник, 8 июня, Харьков посетит заместитель государственного секретаря США Дениэл РАССЕЛ для реализации договоренностей Президентов США и Украины Барака ОБАМЫ и Виктора ЯНУКОВИЧА в ядерной сфере.

Об этом УНИАН сообщил председатель Харьковской государственной областной администрации Михаил ДОБКИН.

«Буквально на следующей неделе в Харьков приезжает заместитель главы Госдепартамента Соединенных Штатов Америки со специалистами в области атомной энергетики, которые приедут к нам на одно из наших предприятий для того, чтобы начать реализацию тех договоренностей, которые были достигнуты между Президентами Украины и США», - сказал М.ДОБКИН.

По его словам, в состав делегации входят 8 человек, в частности, американские ученые в области ядерной энергетики. Делегация проведет консультации с представителями Харьковского физико-технического института относительно лабораторных исследований в ядерной сфере.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля в США Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ во время встречи с Президентом США Бараком ОБАМОЙ заявил, что Украина откажется от около 90 кг обогащенного урана, которого достаточно для создания ядерного оружия.

В совместном заявлении глав государств, которое было обнародовано по результатам встречи, отмечается, что Президент США Б.ОБАМА положительно оценивает решение Украины избавиться от всего запаса высокообогащенного урана в обмен на необходимую техническую и финансовую помощь в этом вопросе со стороны Соединенных Штатов.

При этом вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Владимир СЕМИНОЖЕНКО в интервью УНИАН отмечал, что работы в Харьковском физико-техническом институте не будут прекращаться в связи с отказом Украины от использования высокообогащенного урана, и по этому вопросу уже достигнута принципиальная договоренность с послом США в Украине.