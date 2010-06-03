Арестовали начальника областной ГАИ

За превышение служебных полномочий задержан заместитель начальника милиции Тернопольской области и начальник ГАИ одной из областей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве советник министра внутренних дел Украины Константин СТОГНИЙ.

По его словам, "задерживается высшее руководство милицейского ведомства: заместитель начальника милиции Тернопольской области, начальник ГАИ одной из областей".

К.СТОГНИЙ напомнил, что проверка сотрудников милиции проводится Службой внутренней безопасности МВД.

Кроме того, по его словам, задержаны также начальник райотдела милиции Полтавской области и начальник одного из райотделов во Львовской области за взятку в размере 35 тыс. долларов.

Как сказал К.СТОГНИЙ, всем задержанным избрана мера пресечения в виде ареста.

"Мы делаем все возможное для предупреждения коррупции: очищаем наши ряды", - добавил первый заместитель министра внутренних дел Украины, начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью Сергей ЧЕРНЫХ.

"Вышеуказанные должностные лица задержаны за превышение своих полномочий и злоупотребления. Сейчас проводится следствие", - отметил он, не уточнив при этом, что именно вменяется заместителю начальника милиции Тернопольской области и начальнику ГАИ одной из областей.