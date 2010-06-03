Три этапа налоговой реформы от Януковича

До конца текущего года планируется доработать и принять Налоговый кодекс. Это предусмотрено Программой экономических реформ на 2010–2014 гг. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», которую сегодня одобрил Комитет по экономическим реформам при Президенте Украины.

Согласно программе, реализации налоговой реформы будет проходить в три этапа. На первом этапе (до конца 2010 г.) предусматривается сблизить налоговый и бухгалтерский учет, возместить предприятиям долги по налогу на добавленную стоимость государственными ценными бумагами и, начиная с 1 августа, возмещать НДС своевременно.

На втором этапе (до конца 2012 г.) планируется сократить количество малоэффективных налогов и сборов, сократить сферу применения упрощенной системы налогообложения для субъектов малого предпринимательства, ввести единый социальный взнос. А также ввести налог на имущество, реформировать систему администрирования налогов, в первую очередь, НДС, и ввести механизм экологического налогообложения.

Третий этап реформирования налоговой системы (до конца 2014 г.) предполагает поэтапное снижение налога на прибыль и переход к системе платежей за добычу полезных ископаемых с применением принципа рентного дохода.

Среди необходимых шагов в процессе реформирования налоговой системы в программе предусматривается постепенное повышение ставки единого социального взноса для наемных работников и снижение для работодателей. Также в программе указана необходимость ввести налоговые каникулы для малого бизнеса, однако не указаны сроки, когда это возможно сделать. Предусматривается, кроме прочего, также отмена планов для налоговиков по мобилизации налоговых платежей.

Для повышения эффективности администрирования налогов, в частности. для решения проблемы налогового мошенничества и задержек с возмещением НДС, необходимо расширить полномочия налоговой службы; ввести автоматизацию в органах Государственной налоговой службы для снижения расходов на администрирование налоговой системы; принять закрытый список прав и обязательств налогоплательщиков и контролирующих органов с целью не допустить расширения прав одной и ограничения прав другой стороны. Также предлагается внедрить прозрачную систему ответственности налоговиков.

«Для обеспечения справедливости налогообложения необходимо сократить налоговые льготы», - отмечается в документе. Данную меру планируется осуществить путем сокращения сферы применения упрощенной системы налогообложения, например, путем пересмотра критериев применения такой системы, исключения из нее высокорентабельных видов деятельности. Кроме того, налоговые льготы необходимо сократить путем перехода к применению общей системы налогообложения налогом на прибыль предприятий в сфере страховой деятельности, сокращения списка льгот относительно НДС.