Ющенко просит Верховную Раду допустить иностранные войска на территорию Украины

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес в Верховную Раду проект Закона Украины «Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2007 году для участия в многонациональных военных учениях».

Соответствующий законопроект размещен на официальном сайте ВР.

Проектом Закона Украины предлагается одобрить решение Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2007 году для участия в многонациональных военных учениях, а именно: Российской Федерации (до 4 боевых самолетов) сроком до 5 суток в апреле 2007 года в рамках двусторонних украинско-российских учений дежурных сил по противовоздушной обороне Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины и Военно-Воздушных Сил Российской Федерации; Королевства Бельгия (до 270 военнослужащих со штатным вооружением и военной техникой) сроком до 20 суток в мае – июле 2007 года в рамках украинско-бельгийских тактических учений; США и других государств (до 450 военнослужащих со штатным вооружением и военной техникой) сроком до 25 суток в июле – августе 2007 года в рамках учений “Репид Трайдент – 2007”; США и других государств (до 1000 военнослужащих со штатным вооружением и военной техникой, до 15 кораблей и подводная лодка) сроком до 25 суток в июле – августе 2007 года в рамках учений “Си Бриз – 2007”; США (до 100 военнослужащих и до 4 транспортных самолетов “С-130”) сроком до 14 суток в июле – сентябре 2007 года в рамках учений “Комбайн Эффорт – 2007”.