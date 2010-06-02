Развитые экономики может накрыть вторая волна рецессии

Промышленно развитые экономики рискуют быть накрытыми "второй волной" рецессии, порожденной греческим долговым кризисом, считает известный американский экономист, профессор Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини. Как заявил Н.Рубини на семинаре в бразильском городе Сан-Паулу, перспективы мировой экономики остаются неопределенными, долговые проблемы нависают над западными странами, а в "восходящих" экономиках усиливаются риски рыночных "пузырей", сообщает Reuters.

Н.Рубини уверен, что в предстоящие годы развивающиеся экономики будут демонстрировать более стабильный рост благодаря сравнительно низкому уровню задолженности в корпоративном и государственном секторах. В то же время он отмечает, что экономики стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) начинают показывать признаки "перегрева". Правительствам развивающихся стран пора сворачивать антикризисные программы стимулирования экономического роста, чтобы избежать формирования опасных "пузырей" на рынках активов, подчеркнул Н.Рубини.

К мнению Н.Рубини, напоминает РосБизнесКонсалтинг, принято прислушиваться, после того как в прессе за ним закрепился ярлык "экономист, который предсказал мировой финансовый кризис". Что касается экономик США и Японии, то Н.Рубини видит для них на ближайшие годы угрозу дефляции на фоне анемичного роста ВВП.