Киевский зоопарк: с удивлением наблюдаем за поведением МВД

Киевский зоопарк просит правоохранительные органы активизировать расследование гибели животных.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе зоопарка.

«Вот уже более месяца гибель слона Боя является предметом пристального внимания со стороны прессы и общественности, с нетерпением ожидающих доведения расследования до логического финала – установления официального диагноза и причин смерти», - отмечается в сообщении.

Руководство Киевского зоологического парка, по данным его пресс-службы, надеялось уже в мае получить окончательные выводы специальной комиссии, занимающейся расследованием трагедии. В эту комиссию, отмечается в сообщении, вошли как специалисты Киевского зоопарка, так и независимые эксперты, в том числе и зоопарков Харькова и Николаева.

«Однако комиссия, по сути завершившая свою работу, до сих пор не может подтвердить предварительный диагноз – отравление - из-за отсутствия данных гистологического исследования внутренних органов животного», - подчеркнули в зоопарке. По их объяснению, задержка из-за того, что «органы следствия попросту не заказали эту экспертизу, ограничившись лишь токсико-химической, по весьма ограниченному количеству маркеров токсических веществ».

Кроме того, как утверждают в пресс-службе, органами следствия без объяснения причины игнорируются все официальные обращения руководства зоопарка о необходимости проведения гистологического исследования внутренних органов погибшего животного, отобранных представителями следствия во время проведения вскрытия.

«Все это время руководство зоопарка с недоумением наблюдает за нежеланием представителей МВД брать участие в расследовании смерти слона. За месяц, прошедший со дня трагедии, ими так и не было предпринято никаких активных действий», - заявили в зоопарке, добавив, со свое стороны сделали все возможное для успешной работы следствия.

«В частности, был передан полный пакет документов, касающихся результатов паталогоанатомического вскрытия, правоохранительные органы ознакомлены со всеми выводами специалистов ветеринарной медицины. Сотрудники Киевского зоологического парка также были готовы дать исчерпывающие показания по всем вопросам, которые могли возникнуть у специалистов. Однако их ответы сотрудников органов защиты правопорядка так и не заинтересовали», - подчеркивается в сообщении.

Также, по данным пресс-службы зоопарка, «до сих пор не опрошены и лица, подозреваемые в организации отравления.»

«Убеждены, что бездействие со стороны правоохранительных органов должно быть немедленно прекращено. Необходимо сделать все возможное для скорейшего установления истины и наказания виновных в гибели животных киевского зоопарка. Лишь это может положить конец травле зоопарка со стороны недоброжелателей, а главное - прекратить трагические смерти наших животных», - заявили в Киевском зоопарке.

Как сообщал УНИАН, 30 мая в Киевском зоопарке умерла самка бизона. В зоопарке заявили, что она стала очередной жертвой отравителей.

Ранее в зоопарке умерла белая верблюдица, слон, пострадали от отравления яки.

Сегодня киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ принял решение о временном отстранении от исполнения служебных обязанностей директора КП «Киевский зоопарк» Светланы БЕРЗИНОЙ на время проведения расследования гибели животных в зверинце.