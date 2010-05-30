Фельдман предлагает давать компенсации родителям за детсад

Народный депутат Украины Александр ФЕЛЬДМАН зарегистрировал законопроект «О преодолении очередей в детские дошкольные образовательные учреждения», которым, среди прочего, предлагается предоставлять компенсации родителям, которые не могут устроить своих детей в детсады.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, А.ФЕЛЬДМАН предлагает запретить приватизацию, перепрофилирование и нецелевое использование (в том числе сдачу в аренду) государственных и коммунальных дошкольных учебных учреждений без получения на то согласия со стороны территориальной общины по результатам местного референдума.

Также законопроектом предлагается установить ежемесячную денежную компенсацию родителям, чей ребенок не обеспечен дошкольным образованием, в частности, стоит в очереди в детский сад, в размере, равном расходам на содержание одного ребенка в дошкольном учебном заведении.

В сообщении говорится, что, согласно статистике, на сегодня дошкольным образованием в Украине охвачено только 56% детей. В США и странах ЕС этот показатель составляет 98-99%. Если в 1995 году в Украине действовало 21 тыс. 400 детских садов с общим количеством мест – 2 млн. 14 тыс., то в 2009 году – 14 тыс. 400 детских садов и 1 млн. 121 тыс. мест. Поэтому, если не заняться решением этой проблемы, то ситуация с обеспечением детскими садами будет только ухудшаться, поскольку показатели рождаемости в Украине увеличиваются, а количество мест в дошкольных детских учреждениях сокращается.

По словам А.ФЕЛЬДМАНА, для решения проблемы очередей в детские сады необходимо также бороться с непрозрачным формированием очередности и связанными с этим злоупотреблениями, а также активно стимулировать развитие сети частных дошкольных учреждений, как это принято в мире. Депутат считает, что его законопроект должен стимулировать государство и местные власти к практическому решению проблемы доступности детских садов.