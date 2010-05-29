Сегодня состоится финал Евровидения-2010

Сегодня в 22.00 на Первом национальном телеканале начнется прямая трансляция из Норвегии финала международного песенного конкурса "Евровидение-2010".

Об этом сообщается на сайте телеканала.

27 мая украинская певица АЛЁША с песней Sweet People вышла в финал конкурса. Сегодня она будет выступать под номером 17.

В десятку лучших по итогам второго полуфинала также вошли представители Грузии, Турции, Израиля, Ирландии, Кипра, Азербайджана, Румынии, Армении и Дании.

В десятку лучших первого полуфинала вошли исполнители из Боснии и Герцеговины, Молдовы, Греции, Португалии, Беларуси, Сербии, Бельгии, Албании, Исландии и России.

Кроме того, автоматически в финал выходят учредители конкурса – Великобритания, Германия, Испания и Франция, а также страна-хозяйка юбилейного 55-го "Евровидения" - Норвегия.