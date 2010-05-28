Коломойский: Пусть Бойко спит спокойно

Совладелец группы "Приват" Игорь Коломойский заявляет, что не имеет отношения к событиям вокруг продажи ММК Иллича.

Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде".

"У меня нет ни одной акции ММК Илльича. Я проверил, таких акций нет и у аффилированных с нами структур - ни у физических лиц, ни у юридических. И в принципе пусть Владимир Бойко спит спокойно. У меня не было и нет никаких планов в отношении его предприятий", - сказал он.

Как известно, некоторые издания писали о том, что глава правления предприятия Владимир Бойко обвинял Коломойского в захвате завода.