Завтра в Украине потеплеет

Завтра в Украине ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах град и шквалы ветра 15-20 м/с, только ночью в северных и западных областях без существенных осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентри.

Температура ночью 10-15°, на юге до 18°; днем 21-26°; на высокогорье Карпат ночью 4-9°, днем 11-16° тепла.

В Киевской области в субботу ночью без существенных осадков, днем ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, во время гроз порывистый. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°. В Киеве температура ночью 12-14°, днем 23-25°.