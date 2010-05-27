Янукович: Одесса - лучшее место для десантника

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не исключает возможность перевода аэромобильного факультета Академии Сухопутных войск им. гетмана П.Сагайдачного Национального университета “Львовская политехника” из Львова в южный регион страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня журналистам во Львове, комментируя ситуацию вокруг обращения некоторых представителей общественности и духовенства Одессы к руководству государства о возвращении в город высшего военного учебного заведения, готовящего специалистов для Сухопутных войск ВСУ.

По словам Президента Украины, он еще не рассматривал на официальном уровне этот вопрос, потому что он сегодня не является неотложным.

В то же время, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что в свое время, когда возглавлял правительство, выступал против перевода в полном составе военного института из Одессы во Львов.

“Это было политическое решение тогдашнего политического руководства государства, его принял Президент ЮЩЕНКО, а премьер-министр ТИМОШЕНКО это поддержала”, - отметил глава государства.

В то же время, ссылаясь на мнения экспертов, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что во Львовском регионе нет надлежащих условий для подготовки военнослужащих аэромобильных войск. Он объяснил, что их подготовка связана с погодно-климатическими условиями, а также с наличием надлежащей материально-технической базы.

“Есть специфика специальных подразделений Вооруженных сил, которую нужно обеспечить”, - отметил Президент.

В то же время, В.ЯНУКОВИЧ признал, что на перевод учебного заведения из Одессы во Львов уже потрачено много средств, а потому вернуть всё назад уже невозможно и нецелесообразно.

Вместе с тем глава государства отметил, что на юге Украины лучшие условия для подготовки специалистов аэромобильных войск. “Поэтому часть (Академии Сухопутных войск) - факультет, два факультета должны быть там и готовиться на соответствующей базе”, - считает В.ЯНУКОВИЧ и подчеркивает, что в вопросах реформирования Вооруженных сил Украины не будет повторять ошибки предыдущей власти.

Как сообщал УНИАН, в 2005 году Министерство обороны решило закрыть Одесский институт Сухопутных войск до 2007 года и перевести его на базу Львовского военного института Национального университета "Львовская политехника".

Постановлением №1104 Кабмина в сентябре 2007 года был восстановлен Одесский институт Сухопутных войск, Министерству обороны поручено принять меры по возобновлению учебного процесса в этом институте и предусмотрено, что курсанты Военного института Одесского национального политехнического университета продолжат учебу в восстановленном институте.

20 сентября 2007 года Президент Украины приостановил действие постановления Кабмина о восстановлении Института сухопутных войск в Одессе.

По убеждению главы государства, восстановленный Одесский институт Сухопутных войск, штат и учебно-материальная база которого значительно сокращены, в отличие от Львовского института, который осуществляет подготовку военных специалистов для Сухопутных войск по всем специальностям, не может обеспечивать подготовку военных специалистов соответствующего уровня.