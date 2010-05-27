На шахте им. Баракова произошла авария

В Луганской области на шахте им. Баракова (ОАО «Краснодонуголь») сегодня в 06.00 произошла авария - в левом главном шахтном стволе оборвался скип объемом 9 кубометров. Никто не пострадал.

Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщили горняки, прибывшие на первую смену. Информацию подтвердили в Управлении Госгорпромнадзора в Луганской области.

Причина аварии в настоящее время не известна. На ликвидацию аварии, по оценке специалистов, понадобится до 20 дней.

Шахта не сможет работать в обычном режиме, поскольку с помощью оборвавшегося скипа на поверхность поднимали горную массу.