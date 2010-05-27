На шахте им. Баракова произошла авария
09:53, 27 мая 2010Общество
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На ликвидацию понадобится до 20 дней
В Луганской области на шахте им. Баракова (ОАО «Краснодонуголь») сегодня в 06.00 произошла авария - в левом главном шахтном стволе оборвался скип объемом 9 кубометров. Никто не пострадал.
Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщили горняки, прибывшие на первую смену. Информацию подтвердили в Управлении Госгорпромнадзора в Луганской области.
Причина аварии в настоящее время не известна. На ликвидацию аварии, по оценке специалистов, понадобится до 20 дней.
Шахта не сможет работать в обычном режиме, поскольку с помощью оборвавшегося скипа на поверхность поднимали горную массу.
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