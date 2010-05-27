Армия, не отвечающая требованиям НАТО, вообще не нужна

В Министерстве обороны Украины убеждены, что через достижение в процессе реформ военных критериев, приобретение которых требуется для вступления государства в НАТО, Вооруженные силы Украины будут способны выполнять задачи по назначению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор Департамента военной политики и стратегического планирования Министерства обороны Украины Виктор КОРЕНДОВИЧ во время международного круглого стола “Приоритеты реформирования сектора безопасности и обороны в Украине”, который проходит в Киеве в рамках заседания Смешанной рабочей группы Украина-НАТО по вопросам военной реформы.

“Сейчас мы все больше и больше убеждаемся в том, что те критерии, которые мы называем “военные критерии достижения членства в Альянсе”, являются критериями способности Вооруженных сил Украины выполнять свойственные им задания”, - сказал он.

Эксперт напомнил, что речь идет о возможности ВСУ защищать государство, делать вклад в поддержание международного мира и стабильности, а также взаимосовместимости с вооруженными силами стран НАТО выполнять общие задания. “Без этого, без таких критериев Вооруженные силы государству не нужны”, - отметил он.

В.КОРЕНДОВИЧ отметил, что один из самых главных вызовов реформированию Вооруженных сил Украины - недостаточное ресурсное обеспечение. “К сожалению, ресурсное обеспечение, как в прошлом, так и в этом году не выведено с существующего низкого уровня”, - констатировал эксперт.

Руководитель департамента военного ведомства сообщил, что в 2009 году на одного представителя ВСУ выделялось на месяц 3600 грн., а в текущем году такое обеспечение составляет 4000 грн., то есть около 500 долларов, что, констатируют в Минобороны, является недостаточным.