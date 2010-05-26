Киевский зоопарк вымирает: ночью не стало верблюда

В Киевском зоопарке умер верблюд.

Об этом УНИАН сообщил один из сотрудников зоопарка.

По его словам, последние дни верблюд себя плохо чувствовал из-за болезни и возле него все время находились ветеринары. Вчера, по словам собеседника агентства, животное уже не могло передвигаться по вольеру и практически не вставало на ноги.

В пресс-службе зоопарка эту информацию УНИАН подтвердили. По данным пресс-службы, верблюд умер в 2 часа ночи. Сейчас проводят вскрытие тела животного, чтобы установить причину смерти. Больше информации обещают предоставить позже.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля в Киевском зоопарке умер слон Бой. По словам директора зоопарка Светланы БЕРЗИНОЙ и главного врача зоопарка Андрея МАРУНЧИНА, животное отравили. На территории вольера нашли вареные яйца, которые не входили в рацион слона.

6 мая президент международного общества защиты животных "SOS" Тамара ТАРНАВСКАЯ и директор общественной организации "Экспертный совет" Андрей КАПУСТИН ссылаясь на мнения зарубежных экспертов, выразили сомнения в том, что слон был отравлен яйцами, ведь слоны не едят белок.

Как сообщила Т.ТАРНАВСКАЯ, зарубежные эксперты считают, что смерть могла произойти в результате отрыва тромба, от инфаркта или инсульта. По ее данным, еще до зимы у слона была очень ослаблена иммунная система из-за неправильной диеты, а затем ситуацию ухудшила холодная зима, когда Бой содержался в несоответствующих условиях.

Для расследования причин смерти Боя создана специальная следственная комиссия при КГГА. Также расследование причин смерти слона ведет прокуратура Киева.

13 мая вечером в Киевском зоопарке неустановленные лица бросили в вольер с двумя яками отравленный корм, в результате чего животным пришлось оказывать срочную реанимационную помощь.

По информации заведующего отделом ветеринарной медицины зоопарка Виталия КОБЫЛИНСКОГО, симптомы отравления животных идентичны тем, которые были у слона Боя.