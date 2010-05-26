Азаров признал, что за три месяца его работы заметных инициатив нет

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил вице-премьер-министру Сергею ТИГИПКО, министру экономики Василию ЦУШКО и главе Госкомпредпринимательства Михаилу БРОДСКОМУ совместно обладминистрациями в ближайшее время существенно упростить процедуру регистрации предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение Н.АЗАРОВ дал сегодня на заседании Кабинета министров.

Он отметил, что действующая система регистрации очень сложна и способствует развитию коррупции.

«Как происходит на самом деле? Огромные очереди, запутанные процедуры, получение разрешений, непонятные инструкции, которые только создают благоприятную среду для взяточничества и вымогательства. И главное, что все это отпугивает инвесторов, как отечественных, так и зарубежных. Поэтому первоочередное задание - максимально упростить процедуры. Наше правительство работает уже третий месяц, но, однако заметных инициатив про этому поводу мы не видим», - отметил Н.АЗАРОВ.

Также премьер-министр дал поручение вышеперечисленным членам правительства уделить более пристальное внимание упрощению регуляторной политики в целом.