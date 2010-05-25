Евро продолжает падение на межбанке

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9215/7,9265, к 12:00 сузился спрэд 7,9220/7,9260 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2520/0,2523, к 12:00 цены снизились до 0,2515/0,2517. В России курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 31,5000 (+0,4000).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2277/1,2279, а к 12:00 понизились до 1,2226/1,2228. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 9,7315/9,7405, к 12:00 цены ушли вниз - 9,6840/9,6930.