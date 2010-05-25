Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,91 грн./долл., продают – по 7,94 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 24 мая, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,90-7,93 грн./долл., по продаже – в пределах 7,94-7,96 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках понизился на 1,6% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,62/9,89 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,55-9,73 грн./евро, по продаже – в пределах 9,77-10,11 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 24 мая, понизился на 0,4% и сегодня составляет 0,2485 грн./рубль, продажи – на 0,2% - до 0,2585 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2420-0,2520 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2530-0,2620 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,92 грн./долл., продажи – 7,94 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,85-7,93 грн./долл., по продаже – в пределах 7,94-7,96 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 1,2% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,67 грн./евро, продажи – на 1,9%, до 9,82 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,55-9,73 грн./евро, по продаже – в пределах 9,76-10,00 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы понизился на 0,4%, по сравнению с 24 мая, и сегодня составляет 0,2492 грн./рубль, продажи – на 0,3% – до 0,2696 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2420-0,2520 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2570-0,2620 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,85/7,95 грн., евро – 9,40/9,85 грн., рубль – 0,2100/0,2650 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,90/7,945 грн., евро – 9,65/10,20 грн., рубль – 0,2460/0,2560 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,89/7,94 грн., евро – 9,60/9,90 грн., рубль – 0,2480/0,2530 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 25 мая, составляет: гривни к доллару США – 7,9255, к евро – 9,904497, к российскому рублю – 0,25519.