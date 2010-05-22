С Украины выдворен «вор в законе»

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины с аэропорта «Борисполь» выдворили за пределы государства с запрещением въезда на территорию Украины сроком на 5 лет гражданина Грузии, «вора в законе» Мераба П., известного в криминальных кругах по кличке Мераб Сухумский.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, по информации оперативников, выдворенный является одним из влиятельных «воров в законе» на территории бывшего СССР. Он относится к так называемому «сухумскому воровскому клану».

Его неоднократно привлекали к криминальной ответственности, он провел в местах лишение свободы почти 25 лет, а “короновали” его в 2001 году, отмечается в сообщении.

По оперативным данным, этот человек возглавляет стойкую преступную группировку, действующую на территории одной из бывших республик СССР и специализируется на совершении всех видов краж личного имущества, квалифицированных вымогательствах, сообщили в пресс-службе.

“В Украину Мераб П. прибыл с целью налаживания криминальных и коррупционных связей, распространения на территории нашего государства деятельности подконтрольных ему преступных групп и, таким образом, перераспределения сферы влияния в преступной среде. Кроме этого, он намеревался устранить других «воров в законе», имеющих интересы на территории Украины, что могло бы привести к неминуемым конфликтам и совершению тяжких преступлений”, – отмечает пресс-служба ГУБОП.