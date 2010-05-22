От студента требовали 8 тыс. грн. взятки
12:01, 22 мая 2010Общество
1434 0
За прохождение учебы на кафедре
В Днепропетровской области разоблачен работник кафедры одного из вузов, который требовал и получил 8 тысяч гривен взятки от студента за прохождение учебы на кафедре.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter