От студента требовали 8 тыс. грн. взятки

В Днепропетровской области разоблачен работник кафедры одного из вузов, который требовал и получил 8 тысяч гривен взятки от студента за прохождение учебы на кафедре.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.