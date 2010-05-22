От студента требовали 8 тыс. грн. взятки

12:01, 22 мая 2010
Общество
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За прохождение учебы на кафедре

В Днепропетровской области разоблачен работник кафедры одного из вузов, который требовал и получил 8 тысяч гривен взятки от студента за прохождение учебы на кафедре.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

 

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