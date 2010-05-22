Договора аренды госшахт будут пересмотрены

Министерство угольной промышленности намерено пересмотреть договора аренды целостных имущественных комплексов государственных угледобывающих предприятий, заключенных при прежнем руководстве министерства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель министра угольной промышленности Юрий ЧЕРЕДНИЧЕНКО.

«Намерены, и этот процесс уже ведется», - сказал он, отвечая на вопрос о возможности пересмотра министерством условий соответствующих договоров.

В частности, отметил первый замминистра, ведомство изучает законность заключенного ранее договора аренды шахты "Белозерская" госпредприятия "Добропольеуголь" и выведения ее из состава объединения.

"По "Добропольеуглю" пересматривается вопрос выхода из структуры ГП шахты "Белозерская" и взаимоотношений с прежним инвестором. Ставится под сомнение целесообразность (договора аренды – УНИАН) в соответствии с законодательством", - сказал Ю.ЧЕРЕДНИЧЕНКО.

По его словам, Минуглепром намерен также пересмотреть и другие аналогичные договора аренды целостных имущественных комплексов других государственных шахт.

Как сообщал УНИАН, в мае т.г. Антимонопольный комитет Украины разрешил обществу с дополнительной ответственностью "Шахта "Южнодонбасская №3" арендовать целостный имущественный комплекс шахты "Южнодонбасская №3" государственного предприятия "Донецкая угольная энергетическая компания" (Донецкая обл.).

В 2009 году АМК выдавал разрешения на аренду ЦИК таких государственных предприятий, как ОАО "Шахтоуправление "Донбасс" и "Добропольеуголь" (Донецкая обл.) одноименным арендным предприятиям.

Ранее Минуглепром Украины разрешил входящей в состав "Добропольеуголь" шахте "Белозерская" подписать соглашение о совместной деятельности с компанией ООО "Экойл". Документ между шахтой и обществом был подписан в ноябре 2008 года, в результате шахта была выведена из состава ГП.

Кроме того, в 2009 году три госшахты ("Тернопольская", "Им. 1-го Мая", "Им. В. И. Чапаева"), объединенные Минуглепромом в отдельное шахтоуправление "Им. Чапаева", были преобразованы в отдельное арендное предприятие "для самостоятельной экономической деятельности по инициативе трудового коллектива шахтоуправления".