В России открывается выставка современного украинского искусства

Масштабная выставка современного украинского искусства "ЯКЩО/ЕСЛИ/IF" открывается 21 мая в Перми и будет длиться до 10 июля.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщили в Музеи современного искусства «Permm», где будет проходить выставка.

В основной части выставки показывается около ста работ тридцати авторов, сгруппированных по разделам – «Майдан» (политическое искусство и искусство в общественном пространстве), «Дивокрай» (критическая рефлексия официальной идеи национальной идентичности), «Фантомы» (визионерская живопись) и «Мечтатели» (искусство о социально-эмоциональном фоне сегодняшней Украины).

Среди участников выставки - известный российский художнике, уроженец Украины Сергей БРАТКОВ (в частности, с его проектом «Балаклавский кураж», только что названным лучшим проектом года на конкурсе «Инновация-2010»), знаменитые живописцы Украины Александр ГНИЛИЦКИЙ, Арсен САВАДОВ, Василий ЦАГОЛОВ, уже выставлявшаяся в Перми Жанна КАДЫРОВА, Стас ВОЛЯЗЛОВСКИЙ, группы Р.Э.П. и Soska, а также много художников, пока неизвестных российской публике, среди которых, в частности, и авторы, скандально известные в Украине своей работой с политической и идеологической проблематикой. Несколько работ будут сделаны на месте в Перми.

Особый раздел выставки – «Истории» - представляет контекст 1980-х - 1990-х годов, в котором воспитывались современные художники. Это украинская живопись из коллекции Марата ГЕЛЬМАНА, концептуальное и наивное искусство из коллекции художника и куратора Александра РОЙТБУРДА и экспозиция харьковской школы андеграундной фотографии.

Эти три «коллекции» дают возможность понимания того, как развивалось, менялось искусство Украины на протяжении последних двадцати лет.

Как отметил директор музея Permm М.ГЕЛЬМАН, «до 1993 года современного украинского искусства на мировой сцене как феномена не существовало, оно было частью русского искусства. Недаром первая выставка украинских художников в Москве, которую я курировал, называлась «Южнорусская волна». Однако за последние пятнадцать лет в Киеве появилась своя художественная ситуация, Украина сегодня имеет свой национальный павильон на венецианской биеннале. Тем не менее, общее советское прошлое по-прежнему объединяет наши страны, и именно потому, что Украина «самая близкая из чужих», особенно любопытно узнать, что происходит на ее художественной сцене».

Произведения для выставки получены у их авторов, в частных собраниях, в коллекции PinchukArtCentre, Киев и фонда Stella Art, Москва, в арт-центре "Я Галерея", Киев, галереях "Коллекция", Antin`s Collection и Kyiv Fine Art, Киев, в галерее "Риджина", Москва-Лондон.

Целый ряд художников приезжает на монтаж и открытие выставки и будет доступен для интервью. Открытие будет сопровождаться серией лекций, дискуссий и круглых столов.

В рамках выставки запланирована серия лекций, дискуссий и круглых столов.