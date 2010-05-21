В ГПУ прокурорам велели «не сбавлять темпов»

Заместитель Генерального прокурора Украины Татьяна КОРНЯКОВА призывает прокуроров Киевской области не сбавлять темпов в разоблачении должностных лиц, вымогающих взятки за решение земельных вопросов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на расширенной коллегии прокуратуры региона.

«Я хочу сказать прокурорам: темпов в этом не сбавляйте», - сказала Т.КОРНЯКОВА, отметив, что на протяжении прошлого года в Киевской области были возбуждены 8 уголовных дел против должностных лиц, получивших взятки в особо крупных размерах за содействие в выделении земельных участков.

Она напомнила, что в случае, если судьи выносят заведомо неправосудные решения по делам, связанных с земельными проблемами, прокурорам нужно обращаться в Высший совет юстиции, который обязательно будет решать вопрос о привлечения таких судей к ответственности.