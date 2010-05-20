Янукович едет в Луганскую область

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в четверг, 20 мая совершит рабочую поездку в Луганскую область.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганской облгосадминистрации.

По данным ОГА, Президент примет участие в расширенном заседании регионального комитета по экономическим реформам.

Также ожидается, что В. ЯНУКОВИЧ ознакомится с ходом строительства объездной дороги вокруг города Луганска (объект финансируется из госбюджета), а также примет участие в церемониях открытия "Дворца счастья" и памятника Владимиру Далю на территории Восточно-Украинского национального университета им. В. Даля.