Янукович едет в Луганскую область
07:27, 20 мая 2010Общество
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(программа пребывания)
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в четверг, 20 мая совершит рабочую поездку в Луганскую область.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганской облгосадминистрации.
По данным ОГА, Президент примет участие в расширенном заседании регионального комитета по экономическим реформам.
Также ожидается, что В. ЯНУКОВИЧ ознакомится с ходом строительства объездной дороги вокруг города Луганска (объект финансируется из госбюджета), а также примет участие в церемониях открытия "Дворца счастья" и памятника Владимиру Далю на территории Восточно-Украинского национального университета им. В. Даля.
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