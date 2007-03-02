27-летний секретарь Донецкого горсовета называет поэзию Шевченко убогой
Новые откровения от члена Партии регионов
Секретарь Донецкого горсовета, член Партии регионов Николай Левченко, 1979 года рождения, называет поэзию Шевченко убогой. “Поэзия Шевченко мне не нравится, – заявил он в интервью УНИАН, – она очень убога”. По словам М.Левченко, украинский поэт “постоянно пытается кого-то ущемить, где-то с кем-то борется, его все пытаются обижать, он оказывает сопротивление”. “Это скучно”, – делает вывод член Партии регионов.
Вместо этого ему “нравится гуляка Єсенин”. “Мне нравится, – сознался М.Левченко, – как он говорил: "мальчик такой счастливый и ковыряется в носу", «Исповедь хулигана» люблю. Он не пытается никому ничего довести, а у Шевченко вечное недовольство”.
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