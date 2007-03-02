27-летний секретарь Донецкого горсовета называет поэзию Шевченко убогой

Секретарь Донецкого горсовета, член Партии регионов Николай Левченко, 1979 года рождения, называет поэзию Шевченко убогой. “Поэзия Шевченко мне не нравится, – заявил он в интервью УНИАН, – она очень убога”. По словам М.Левченко, украинский поэт “постоянно пытается кого-то ущемить, где-то с кем-то борется, его все пытаются обижать, он оказывает сопротивление”. “Это скучно”, – делает вывод член Партии регионов.

Вместо этого ему “нравится гуляка Єсенин”. “Мне нравится, – сознался М.Левченко, – как он говорил: "мальчик такой счастливый и ковыряется в носу", «Исповедь хулигана» люблю. Он не пытается никому ничего довести, а у Шевченко вечное недовольство”.

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