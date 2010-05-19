Евро на межбанке валится дальше

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9195/7,9265 грн./долл., цены на российскую валюту снизились до 0,2583/0,2586 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 9,6555/9,6665 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снова упали – 1,2191/1,2193 долл./евро (вторник, 18 мая, - 1,2395/1,2397 долл./евро).

Во вторник, 18 мая, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой американской валюты по курсу 7,925 грн./долл., а также европейской валюты по курсу 9,70 грн./евро.