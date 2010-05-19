США предлагают защитный механизм от паники на биржах

Американские регуляторы предложили защитный механизм во избежание событий 6 мая, когда на объятых паникой биржах индекс Dow Jones за считанные минуты рухнул почти на 1.000 пунктов - небывалую величину в истории финансовой столицы США, сообщает корреспондент РИА Новости.

Комиссия по биржам и ценным бумагам и Комиссия по торговле товарными фьючерсами во вторник вечером обнародовали предварительные итоги расследования событий 6 мая, когда в течение минут финансовый рынок США потерял триллион долларов - так оценила воронку обвала компания Wilshire International, которая занимается статистикой Уолл-стрит.

Как предлагают регуляторы, торги будут приостанавливаться на всех биржах США на пять минут в случае резкого падения основных индексов более чем на 10%. Это позволит рынку принять более взвешенные решения и обезопасит от необоснованного обвала акций.

"Я полагаю, что пауза на торгах частными акциями на всех биржах поможет ограничить сверхволатильность", - говорится в заявлении главы Комиссии по рынкам и ценным бумагам Мэри Шапиро.

Ранее она провела консультации с руководителями шести основных торговых площадок США.

В последние годы на биржах США несколько раз возникала паника, связанная с техническими сбоями или ошибками в компьютерных системах.

"Пауза против паники" на торгах пока официально не утверждена, и Шапиро не сообщила, когда новый механизм будет введен в действие. Однако "обкатка" пилотного проекта должны быть завершена в декабре 2010 года.

Обвал на Уолл-стрит 6 мая ведущие финансовые аналитики назвали инцидентом, который еще предстоит расследовать. Предварительные итоги, обнародованные во вторник, не содержали конкретных причин и указания на виновных. Предполагается, что спровоцировать панику могла совокупность объективных и технических факторов.

"Мы не получили свидетельств того, что причиной послужила техническая ошибка, деятельность хакеров или террористов, хотя не можем полностью исключить ни одну из этих версий", - говорится в предварительных итогах расследования.

Некоторые аналитики по горячим следам объяснили невероятный биржевой скачок тем, что один из трейдеров крупнейшего биржевого игрока на главном дилинге перепутал при объявлении о продаже миллионы с миллиардами, что вызвало рефлекторную цепную реакцию сброса акций на фоне обеспокоенности европейской ситуацией, связанной с долгами Греции.