«Киевгорстрой» открыл под заселение жилой дом на Троещине

Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» 15 мая открыло под заселение жилой дом по ул. Марины Цветаевой, 9 в десятом микрорайоне жилого массива «Троещина» в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, общая площадь 22-этажного жилого дома составляет 25,5 тыс. кв. м. Дом рассчитан на 298 квартир, из которых 109 однокомнатных, 80 двухкомнатных, 109 трехкомнатных. Возле дома расположены площадки для отдыха, детские и хозяйственные площадки, гостевая автостоянка.

Как отметил глава правления – генеральный директор ОАО «Домостроительный комбинат №4», выступившего генеральным подрядчиком строительства, Сергей ТИМОШЕНКО, особенность этого дома заключается в соединении двух панельных секций и одной монолитно-каркасной. На первых двух этажах монолитно-каркасной секции расположатся офисные помещения и заведения социально-бытового обслуживания.

«В этом объекте соединено индустриальное и индивидуальное. Индивидуальная монолитно-каркасная вставка и индустриальная серия. Такое не часто бывает. И это сделано вполне успешно. Поэтому дом без всяких проблем выдержит, как минимум, 100 лет активной эксплуатации», - сказал глава правления - президент ХК «Киевгорстрой» Василий МОЖАР в ходе дня открытых дверей компании.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

По итогам 2009 года холдинговая компания «Киевгорстрой», как заказчик и генподрядчик, ввела в эксплуатацию около 356 тыс. кв. м жилья, что составляет 48% от общего объема жилищного строительства в Киеве и 22% – в Украине. В 2009 году предприятия холдинга выполнили строительных работ на 2,9 млрд. грн.