Крымские татары требуют созыва всемирного форума

Крымские татары на митинге, посвященном 66-й годовщине принудительного переселения в Среднюю Азию и Сибирь, требуют провести в ближайшее время под эгидой международных организаций специальный форум по вопросу восстановления их прав в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, лидер Меджлиса крымских татар, народный депутат Украины Мустафа ДЖЕМИЛЕВ сказал журналистам: «Есть указ Президента, но он не охватывает всех проблем. Мы будем говорить о необходимости созыва всемирного форума по проблеме крымскотатарского народа, с участием самых авторитетных международных организаций. Мы уже достигли соглашения в этом плане с Парламентской Ассамблеей Совета Европы, Европарламентом».

Участники митинга считают, что дальнейшее промедление в вопросе восстановления прав крымских татар «чревато катастрофическими последствиями, могущими привести к утрате человеческой цивилизацией одного из самобытных и древних европейских народов»

По данным сотрудников милиции, в траурном митинге на центральной площади Симферополя участвуют 12 тысяч человек, организаторы акции утверждают, что не менее 25 тысяч.

Митингующие держат национальные флаги крымских татар, флаги Украины, транспаранты: «Верните наши дома и имущество», «Крыму - статус крымскотатарской национально-территориальной автономии в составе Украины», «Восстановление образования на крымскотатарском языке - спасение от ассимиляции», «Нет военным базам в Крыму».

Перед митингом колонны крымских татар прошли с транспарантами и флагами от окраин Симферополя к центру.