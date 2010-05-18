Горбалю во Львове подарили билет в Севастополь и тельняшку

Депутаты Львовского областного совета не смогли выразить недоверие главе облгосадминистрации Василию ГОРБАЛЮ.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение сегодня на заседании проголосовали 58 депутатов, тогда как для принятия решения необходим 61 голос.

Голосование проводилось в тайном режиме, бюллетени для голосования взял 81 депутат. Всего в Львовском облсовете 120 депутатов.

Во время выступления на сессии перед голосованием председатель Львовского областного совета Мирослав СЕНИК заявил, что он лично будет голосовать за выражение недоверия губернатору. По его словам, к такому решению его побуждало голосование В.ГОРБАЛЯ как народного депутата за продление срока базирования Черноморского флота России в Крыму, несмотря на то, что «он знал мнение населения Львовской области относительно ратификации соглашения о продлении срока пребывания ЧФ РФ в Крыму, и тем не меньше проголосовал за это решение, руководствовался собственным мнением, а не интересами общества».

В свою очередь, В.ГОРБАЛЬ во время выступления на сессии Львовского облсовета перед объявлением голосования заявил, что не намерен писать заявление об отставке.

«Сегодняшние заявления в значительной мере носили характер исключительно политический, и исключительно формат приговоров. Если кто-то ожидает, что сегодня после голосования я испугаюсь трудностей и напишу сам заявление, то этого не будет. Я продолжу дальше работать на этом посту с точки зрения выполнения моих обязанностей», - заявил В.ГОРБАЛЬ.

В проекте заявления Львовского областного совета, который перед голосованием зачитал заместитель председателя облсовета Роман ИЛИК, в частности, подчеркивалось «категорическое несогласие» с политикой Президента Украины, Верховной Рады Украины и правительства и отмечалось, что Президент, вопреки действующим законам, подписал соглашение о продлении сроков пребывания ЧФ России на территории Украины.

В документе шла речь, что депутаты Львовского облсовета поддерживают инициативу устранения от власти Президента Виктора ЯНУКОВИЧА путем импичмента «за совершение государственной измены», а также требуют роспуска парламента и проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины.

Также, Р.ИЛИК отмечал, что «нельзя ограничиваться лишь заявлениями и декларациями, и поэтому следует выразить отношение к представителю этой власти в области, то есть необходимо выразить недоверие председателю Львовской ОГА».

В свою очередь, депутат Львовского облсовета Ростислав НОВОЖЕНЕЦ (фракция БЮТ) в своем выступлении призвал В.ГОРБАЛЯ добровольно подать в отставку. «Как Вы дальше собираетесь руководить областью, после Вашей измены? Вы плюнули в лицо львовскому обществу, проголосовав за продление срока базирования ЧФ. Вы богатый человек – идите, занимайтесь бизнесом! Напишите добровольно заявление об отставке», - отметил Р.НОВОЖЕНЕЦ.

Депутат Львовского облсовета, председатель облорганизации ВО «Свобода» Ирина СЕХ во время сессионного заседания подарила от депутатского корпуса В.ГОРБАЛЮ символический билет в Севастополь «на базы Черноморского флота» и тельняшку.