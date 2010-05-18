Европа решила дать Украине 500 миллионов евро кредита
Европарламент одобрил
Европарламент одобрил сегодня выделение Евросоюзом Украине займа на сумму 500 миллионов евро для преодоления финансового кризиса.
"Я решительно приветствую принятое сегодня Европарламентом решение о поддержке Украины с помощью кредитного займа", - говорится в заявлении председателя Европарламента Ежи БУЗЕКА, которое поступило в РИА «Новости».
Как передает корреспондент УНИАН, Европарламент, в частности, одобрил проект доклада о предоставлении Украине макрофинансовой помощи.
Чтобы Украина получила эти деньги, необходимо также решение Совета министров ЕС.
Как сообщал УНИАН, в конце 2009 года Еврокомиссия предложила оказать Украине макрофинансовую помощь на сумму 500 млн. евро, а также заявила о возможности предоставления еще 150 млн. евро, не использованных по предыдущему решению о помощи Украине от 2005 года.
Главным условием получения этих денег является восстановление сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.