На Житомирщине молния сожгла церковь XVIII в.

В понедельник в 13.00 в с. Голубиевичи Народнического района Житомирской области в результате удара молнии возник пожар в деревянной недействующей церкви Овручской епархии Московского патриархата (сооружена в 1710 году, не является памятником архитектуры).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в 17.20 отделением Государственной пожарной охраны пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Церковь полностью уничтожена огнем.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Житомирской области.