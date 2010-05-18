Крымскотатарская молодежь зажгла свечи в память о жертвах депортации

Крымскотатарская молодежь сегодня вечером на центральной площади Симферополя зажгла две тысячи свечей в память о жертвах депортации крымских татар, 66-я годовщина которой отмечается 18 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции-реквиема «Зажги огонек в своем сердце» выложили из свечей контур крымского полуострова, цифру «66», надпись «No genocide», полумесяц со звездой и национальный символ – тамга.

В акции приняли участие около тысячи человек. Крымские татары призвали мировую общественность признать насильственное переселение 1944 года актом геноцида.

«66 лет назад произошло трагическое событие - преступление по отношению к целому народу. Мы призываем признать депортацию крымских татар актом геноцида», - сказал журналистам почетный председатель крымскотатарского молодежного центра Эскендер БАРИЕВ.

Акция «Зажги огонек в своем сердце» проводится в Симферополе не первый год.

В нынешнем году она расширила географию, и, по данным организаторов, проходит в эти дни в Киеве, Ивано-Франковске, Москве, Лондоне, Турции и ряде сел крымского полуострова.

Справка УНИАН. В мае 1944 года руководитель СССР Иосиф Сталин подписал подготовленное НКВД постановление о выселении крымских татар с территории Крыма. Их обвинили в сотрудничестве с немецкими оккупантами и массовом дезертирстве.

Выселение началось утром 18 мая и завершилось к вечеру 20 мая. Были депортированы около 190 тысяч крымских татар. Большинство из них - в Узбекскую ССР.

В годы Второй мировой войны с полуострова выселили также крымских немцев, армян, болгар и греков.

Массовое возвращение депортированных началось в конце 1980-х - в начале 1990-х годов.

Сейчас в Крыму живут более 1,9 млн. человек, из них около 265 тысяч - крымские татары.

Еще, по меньшей мере, 100 тысяч крымских татар хотели бы вернуться в Крым.