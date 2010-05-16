Погода на завтра

17 мая по прогнозам синоптиков в западных областях Украины ожидается облачная погода, пройдут дожди, местами сильные (в Карпатах сильные дожди, на высокогорье с мокрым снегом).

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, температура ночью 6-11°, днем 13-18°; в Карпатах ночью 0-5°, днем 3-8° тепла. На остальной территории облачно с прояснениями, температура ночью 9-14°, днем 17-22°, на востоке местами 23-26°.

Возможны грозы, в отдельных районах - град. Ветер юго-восточный с переходом в западной части на северо-западный, 7-12 м/с, в южной, центральной и восточной частях местами порывы ветра и шквалы 15-22 м/с.

В Киевской области облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь (ночью небольшой), местами гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 17-22°.

В г. Киеве температура ночью 10-12°, днем 18-20°.

16 мая температура воды в Черном море 14-18°, в Азовском море 19-22°, в Днепре возле Киева 19°.