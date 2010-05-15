В воскресенье Украине обещают дожди

Завтра, 16 мая, в Украине ожидается дождливая погода.

Как сообщили УНИАН в украинском гидрометцентре, в частности, в западных, Винницкой, а днем и в Житомирской и Киевской областях пройдут сильные дожди, в Карпатах, на Закарпатье и Прикарпатье очень сильные дожди; на остальной территории местами кратковременный дождь (на востоке ночью без осадков). В Украине местами грозы, град. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью будет 10-15°; днем в западных, Винницкой, Житомирской, Киевской областях 14-20°, на остальной территории 20-25°, в Крыму до 28°; в Карпатах в течение суток 3-8° тепла.

В Киеве и Киевской области облачная погода с прояснениями. Ночью небольшой, днем сильный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью по области 10-15°, днем 15-20°; в Киеве ночью 13-15°, днем - 17-19°.

Сегодня, 15 мая, температура воды в Черном и Азовском морях 15-18°, в районе Геническа 20°; в Днепре возле Киева 19°.