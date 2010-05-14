В райцентре Волчанск Харьковской области маневровый тепловоз насмерть сбил 11-летнего мальчика.

Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы Управления МВД Украины на Южной железной дороге Лариса ЕРМАКОВА, несчастный случай произошел сегодня утром около 7.40 на станции в Волчанске из-за неосторожности мальчика, который спешил в школу.

По данным Л.ЕРМАКОВОЙ, мальчик перебегал через пешеходный переход, считая, что успеет опередить тепловоз. Предварительно известно, что машинист видел мальчика, подал звуковой сигнал, но ему не удалось остановить тепловоз.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, выясняются все обстоятельства случившегося.