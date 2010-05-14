Банкир: евро не приравняется к доллару

Стоимость евро, которое сегодня оказалось в зоне валютной турбулентности, не приравняется к доллару. Так мнение выразил журналистам председатель правления Банка Кипра Владислав Байрака, комментируя нынешнюю ситуацию на валютном рынке.

«Курсовые качели европейской валюты вызывали значительную обеспокоенность, подогретую довольно громкими заявлениями об ожидании критического снижения курса евро», - отметил финансовый эксперт.

По словам Владислава Байраки, теперь европейские финансовые рынки оказались в очень непростой ситуации из-за балансирования на грани дефолта Греции и серьезных финансовых трудностей Испании и Португалии, кредитные рейтинги которых были значительно снижены.

«В начале мая евро успело упасть на 4,5% – до 1,27 евро за доллар, потом несколько подняться – до 1,3 евро за доллар, после этого опять немного соскочить вниз. Эти курсовые качели продолжаются и сейчас. Но те срочные антикризисные меры, которые теперь проводит Евросоюз, чтобы укрепить свою валюту и не допустить развития европейской волны глобального финансово-экономического кризиса, не позволят курсу евро сравняться с курсом американского доллара», - заметил председатель правления Банка Кипра.

«Поэтому создание стабилизационного фонда объемом 750 миллиардов евро, который предусматривает быстрое выделение средств для стран-участниц ЕС, которые имеют серьезные финансовые трудности, поможет залечить финансово-экономические проблемы Старого Мира. Но, чтобы вылечить экономику Европы и остановить прыжки курса европейской валюты, необходимо искать еще и другие действенные пути и механизмы выхода из этой непростой ситуации», - подчеркнул банкир.

По убеждению Владислава Байраки, украинцев падение евро зацепит незначительным образом.

«Традиционно сбережения и расчеты с иностранными партнерами украинские предприниматели осуществляют в долларах США, потому ситуация с нестабильностью евро на украинцах отразится несущественно», - отметил эксперт.

Справка: в 2009 году Банк Кипра (Bank of Cyprus) вошел в список лучших банков мира в пределах одноименного ежегодного проекта, организованного престижным журналом Global Finance.

По итогам 2009 года Bank of Cyprus Group показал 313 миллионов евро прибыли. Общие активы группы оцениваются в 39 миллиардов евро.