В Киевском зоопарке «откачали» двух яков

В Киевском зоопарке заявляют, что вчера вечером неустановленные лица бросили в вольер с находившимися там двумя яками отравленный корм, вследствие чего животным пришлось оказывать срочную реанимационную помощь.

Как сообщает пресс-служба Киевского зоологического парка, яков удалось спасти благодаря оказанной специалистами ветеринарной медицины зоопарка и Центра охраны здоровья животных экстренной медицинской помощи.

По информации заведующего отделом ветеринарной медицины зоопарка Виталия КОБЫЛИНСКОГО, симптомы отравления животных идентичны тем, которые были у слона Боя, погибшего 26 апреля этого года.

«Скорее всего, те, кто замыслил это убийство, не рассчитали дозу для таких сильных и выносливых животных, как яки, и только поэтому ветврачам удалось их «откачать», процесс реанимации длился на протяжении четырех часов», - отметил В.КОБЫЛИНСКИЙ.

В сообщении зоопарка подчеркивается, что предотвратить очередную трагедию удалось благодаря профессионализму работников зоопарка, которые вовремя выявили тревожные симптомы в состоянии здоровья животных и работе врачей ветеринарной медицины.

Коллектив зоопарка просит правоохранительные органы взять на особый контроль ситуацию, связанную с терроризмом в зоопарке, и предпринять более активные следственные действия по расследованию случая отравления азиатского слона Боя.

Как сообщал УНИАН, в день смерти слона, 26 апреля, директор зоопарка Светлана БЕРЗИНА, а также главный врач зоопарка Андрей МАРУНЧИН заявили, что животное отравили. На территории вольера нашли вареные яйца, которые не входили в рацион слона Боя.

6 мая президент международного общества защиты животных SOS Тамара ТАРНАВСКАЯ и директор общественной организации "Экспертный совет" Андрей КАПУСТИН, ссылаясь на мнения зарубежных экспертов, высказали сомнения, слон был отравлен яйцами. Как отметил А.КАПУСТИН, слоны не едят белок. Как сообщила Т.ТАРНАВСКАЯ, зарубежные эксперты считают, что смерть могла произойти в результате отрыва тромба, от инфаркта или инсульта. По ее данным, еще до зимы у слона была очень ослаблена иммунная система из-за неправильной диеты, а затем ситуацию ухудшила холодная зима, когда Бой содержался в несоответствующих условиях.

Для расследования причин смерти Боя создана специальная следственная комиссия при КГГА. Также расследование случившегося ведет прокуратура Киева.