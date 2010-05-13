Глава МВД: митинги проводить можно, громко кричать – нет

«Митинги проводить закон разрешает, улицы перегораживать, громко кричать – нет». Об этом заявил министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ в интервью «Левому берегу», отвечая на вопрос «У вас не возникает ощущения, что ваше ведомство превращается в орудие сворачивания демократии?».

«Нет, - ответил глава МВД. - В чем, скажите, милиция «притеснила» нашу демократию? В том, что мы наводили порядок во время последнего крупного митинга под Радой – в день ратификации харьковских соглашений (27 апреля с. г. – УНИАН)?… Митинги проводить закон разрешает, улицы перегораживать – нет. Громко кричать – нет, в соседних домах все-таки люди живут».

В ответ на замечание о том, что в тот день под Верховной Радой стояло оцепление из шести рядов омоновцев, А.МОГИЛЕВ сказал: «Они охраняли тех, кто, митингуя, вышел на проезжую часть. Чем, кстати, нарушил закон. Перегораживание проезжей части – уголовное преступление. Любой митинг должен проходить в законных рамках. В рамках дозволенного! Демократия – это… («Порядок. Так говорит Виктор Федорович» – прим. авт.)… Да, в том числе порядок. Прежде всего – соблюдение норм закона. Если участники митинга заступили на проезжую часть, помешали движению – совершили нарушение и должны за это отвечать».

По словам министра, именно поэтому организаторов того митинга вызывают на допросы - в киевский главк, где возбуждено уголовное дело.

По словам А.МОГИЛЕВА, «мы же понимаем: сегодня митинги не за идею организовываются. Если кое-кто накопил достаточный финансовый потенциал, чтобы их организовывать… Накопил за счет средств того же Госрезерва, допустим… (Улыбается.) И вот теперь собирается вливать финансы в митинги… Если это приведет к нарушению правопорядка – организаторы акций ответят».

В том числе и лидеры оппозиционных сил – «если они организовывают массовые беспорядки и перегораживают улицы, то есть совершают уголовное преступление…».

На вопрос журналиста, как будет поступать МВД в случае повторения сценария 2004 года и у милиции будет выбор: «соблюсти нормы-инструкции или устроить мясорубку», А.МОГИЛЕВ сказал: «Мы зафиксируем факты нарушений – если они будут, а потом – в рамках уголовного законодательства – будем разбираться… Если толпа будет бесчинствовать, громить... Будем принимать меры в соответствии с законом. В законе все оговорено».

При этом А.МОГИЛЕВ убежден, что не получит неправомерного приказа.